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سحبوها بالونش.. اليوم محاكمة المتهمين بسرقة سيارة بالزاوية الحمراء

الأحد، 22 أكتوبر 2023 02:00 ص
سحبوها بالونش.. اليوم محاكمة المتهمين بسرقة سيارة بالزاوية الحمراء سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الأحد محكمة جنح الزاوية الحمراء برئاسة المستشار شهاب عشوش، تأجيل محاكمة عامل  بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش" بسبب خلافات مع مالكها.
 
وأدلى العامل باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.
 
وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلده بمحافظة القليوبية، إلا أن أحد الارتكازات الأمنية بالمنطقة أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.
 
 





 
 

 







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الزاوية الحمراء

جنح الزاوية الحمراء

عقوبة السرقة




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