روسيا: مقتل 20 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال قرب خيرسون

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، عن المصدر قوله - إن عناصر مجموعة دنيبر التابعة للجيش الروسي تمكنت من إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون، ما أسفر عن تم تدمير 4 قوارب والقضاء على 20 عسكريا أوكرانيا.

وفي سياق متصل .. تمكن الجيش الروسي من استهداف تجمع للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة ألكسيفسكي ما أسفر عن مقتل 12 عسكريا أوكرانيا.