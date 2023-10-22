اليوم السابع
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روسيا: مقتل 20 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال قرب خيرسون

الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:31 م
روسيا: مقتل 20 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال قرب خيرسون الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد مصدر أمني روسي، مقتل 20 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية قرب مقاطعة خيرسون.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، عن المصدر قوله - إن عناصر مجموعة دنيبر التابعة للجيش الروسي تمكنت من إحباط محاولة إنزال نفذتها القوات الأوكرانية عند جسر للقطارات قرب خيرسون، ما أسفر عن تم تدمير 4 قوارب والقضاء على 20 عسكريا أوكرانيا.

وفي سياق متصل .. تمكن الجيش الروسي من استهداف تجمع للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة ألكسيفسكي ما أسفر عن مقتل 12 عسكريا أوكرانيا.

 







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