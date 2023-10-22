اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا تعلن تصنيع كاسحة جليد نووية جديدة

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:22 ص
روسيا تعلن تصنيع كاسحة جليد نووية جديدة روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن مصنع روسي لبناء السفن اليوم الأحد أنه يعمل على تطوير كاسحة جليد نووية جديدة في إطار المشروع الحكومي "22220".


وذكر بيان صادر عن المصنع - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تعمل ورشات مصنعنا على تصنيع كاسحة الجليد النووية الجديدة التي نطورها في إطار المشروع الحكومي 22220، ومؤخرا بدأت عملية شحن مفاعل (RITM-200) المخصص لهذه السفينة من موقع الإنتاج التابع لمؤسسة روساتوم في بودولسك".


وأضاف البيان: "هذا هو المفاعل التاسع من نوع RITM-200 الذي تصنعه روساتوم لكاسحات الجليد النووية، ومن المفترض أن ترسل روساتوم مفاعلا آخر لنا قبل نهاية العام الجاري ".


وتطور روسيا السفن في إطار المشروع "22220" لتعمل ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 م.







روسيا

كاسحة جليد نووية

أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا




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