رئيس وزراء فلسطين يدعو لحراك دولى لوقف العدوان والاجتياح البرى لقطاع غزة

أ ش أ

دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الأحد، المجتمع الدولى والدول الشقيقة والصديقة، إلى خلق حراك وجبهة موحدة من أجل وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة ومخططات التهجير والاجتياح البرى للقطاع، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لقطاع غزة، مؤكدا ضرورة خلق وإطلاق مسار سياسى فاعل من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائه، فى مكتبه برام الله، 25 سفيرا وممثلا وقنصلا لدول العالم مُعتمدين لدى فلسطين.



وقال اشتية: "نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، لتجنب المزيد من الخسائر فى الأرواح والممتلكات، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة تهدد أهلنا فى القطاع".



وأضاف: "الدعم الدولى لإسرائيل فى عدوانها يعنى إعطاءها الضوء الأخضر، ورخصة للمزيد من القتل والتدمير".



وتابع: "هذه الحرب السادسة على قطاع غزة، فالحكومات المتعاقبة فى إسرائيل خاصة فى ظل حكومة اليمين المتطرف التى يقودها نتنياهو، تتبنى إستراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية حل الدولتين، واتباع سياسة فرق تسد من خلال محاولات فصل غزة عن المشروع الوطنى الفلسطيني".



وقال رئيس الوزراء الفلسطينى "بالإضافة إلى العدوان على أهلنا فى قطاع غزة، نواجه فى الضفة الغربية إرهابا من جيش الاحتلال ومستعمريه، وهناك دعوات لتشجيع المستعمرين على حمل السلاح وتغيير قواعد إطلاق النار، بهدف المزيد من القتل".