رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروع صرف صحى المعالجة الثلاثية بالكولا فى أخميم

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أعمال خط السيب النهائى لتصريف المياه المعالجة ثلاثياً بالكولا بطول 8850 متر طولى حتي مصرف اخميم القبلي ، كما تم تفقد محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بالكولا بمركز اخميم التى تبلغ طاقتها التصميمية 55 الف متر مكعب لكل يوم هذا بالاضافة الى تفقد موقع اعمال تنفيذ مخازن الشركة المركزية بقطاع وسط والجارى انشائها لحفظ مهمات الشركة بمقر مجمع مجهز وفقا للطرق الحديقة لحماية تلك المهمات وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها فى التوقيتات المحددة.

وأوضح المهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر مستشار الشركة لشئون المشروعات أنه تم تفقد مشروع صرف صحى الكولا الذى من المقرر الانتهاء منه فى ديسمبر 2023 حيث تم الانتهاء من 90% من محطة الرفع و 95% من خط الطرد وشبكة الانحدار .

الجدير بالذكر أنه تم تفقد مزرعة صرف صحى الكولا والتى تم تأجيرها بنظام حق الانتفاع لأحد المستثمرين وذلك للتأكد من الالتزام بالضوابط الخاصة بتأجير الغابات الشجرية والتى تتمثل فى الالتزام بالزراعات التي تروي بمياه الصرف الصحي وتصريف جميع كميات المياه الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحى والالتزام بعدم استخدام الأرض لأي غرض اخر دون المتفق عليه.