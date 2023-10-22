رئيس الصناعات الهندسية : 286.4 مليون جنيه صادرات مصانع النحاس المصرية

كتب عبد الحليم سالم

تركز شركات قطاع الأعمال العام على زيادة الصادرات بشكل كبير ؛مما يساهم في تحسين موارد الشركات من جانب وتواجدها دوليا من جانب أخر كمنتجات صنع في مصر في الخارج .

كشف المهندس خالد الفقى ،رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن من بين المصانع المتميزة في التصدير وفى الإنتاج ،والتي نجحت في التحول من تحقيق خسائر إلى تحقيق ربحية مصانع النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،لافتا إنه خلال الفترة 2021/1/1 – 2023/9/30 بلغت صادرات المصانع 3812 طن بقيمة 286.4 مليون جنيه .

وأشارت بيانات الشركة إنه خلال العام المالى 2021-2022 ،بلغ حجم الصادرات نحو 1572.7 طن بقيمة 100.9 مليون جنيه ، فيما بلغ الإنتاج 12.7 ألف طن بقيمة 817.8 مليون جنيه .

وخلال العام المالى 2022-2023 بلغت الصادرات 1170 طن بقيمة 116.2 مليون جنيه ،والإنتاج بلغ 15.65 الف طن بقيمة 1.56 مليار جنيه بإجمالى 1.67 مليار جنيه .

وفى الفترة من أول يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023 ، بلغت الصادرات 234.8 طن بقيمة 15.1 مليون جنيه ،وبلغ الإنتاج 5576 طن ، بقيمة 574.6 مليون جنيه .

كما أظهرت المؤشرات المالية لمصانع النحاس المصرية التي يقودها الدكتور محمد حسن مهنى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى ، والدكتور مهندس وائل شعبان الرئيس التنفيذي العو المنتدب ، أن شهر مايو الماضى يعد أعلي شهر في الصادرات بلغت قيمتها نحو 16.4 مليون جنيه العام الجارى ، فيما بلغت نسبة الزيادة في متوسط الإنتاج من 2020/10/31-2020/4/1 الى 2023/9/30-2020/11/1 نحو 105.6% ، وبلغت نسبة الزيادة في متوسط المبيعات من 2020/10/31-2020/4/1 الى 2023/9/30-2020/11/1 نحو 90.2%