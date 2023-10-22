ذا هيل: تزايد المخاوف من انتشار العنف ضد المسلمين فى الولايات المتحدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن المخاوف تزداد بشأن انتشار العنف ضد المسلمين فى الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت الصحيفة أنه عند وقع هجوم السابع من أكتوبر، قالت أودرى ساسون، المنظمة المجتمعية فى جماعة "يهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية" فى نيويورك، إنها كانت فى صدمة. وعندما ردت إسرائيل بالقصف والحصار على مدار الأيام اللاحقة، دار فى ذهنها مشاعر الخوف والغضب، مع إدراك ساسون، التي تعمل مع جماعة سعت فى الأسابيع الأخيرة إلى توحيد الفلسطينيين واليهود فى الولايات المتحدة، أن دائرة العنف ستؤدى إلى مزيد من الوفيات والكراهية، ليس فقط فى الشرق الأوسط، ولكن أيضا فى الولايات المتحدة.

وقالت ساسون إن الأمر أشبه بأحد هذه الأشياء التى تشعر أنها مثل تجربة خارج الجسد لأن هناك الكثير من المشاعر المختلطة، وكلها مشاعر حقيقية.

وتحدثت الصحيفة عن حادث طعن الطفل الفلسطيني وديع الفيومى بالقرب من شيكاغو على يد مسن على خلفية الصراع فى الشرق الأوسط، وهو الحادث الذى أصيبت فيه والدته أيضا، وقالت الشرطة إنه جريمة كراهية ضد المسلمين.

ومنذ هذا الحادث تزيد قلق جماعات المناصرة الفلسطينية الأمريكية. وقال سيمون زيمرمان، مدير الاتصالات فى تحالف الشتات، هي منظمة دولية مكرسة لمكافحة معاداة السامية إن الأسبوعين الأخيرين قد كشف عدد الأمريكيين المرتبطين بشدة بالإسرائيليين والفلسطينيين والأحداث فى المنطقة، أنها لحظة مروعة ومدمرة ويبدو أن السلامة الحقيقية لكل الإسرائيليين والفلسطينيين تبدو بعيدة للغاية.