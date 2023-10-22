اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى تقبيل الميت بعد تكفينه

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:32 م
دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى تقبيل الميت بعد تكفينه دار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه، وهل يصح ذلك بعد التكفين؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى: 
 
لا مانع شرعًا من الدخول على الميّت وكشف وجهه لتقبيله وتوديعه؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
 
ويستوي في ذلك وقوع التقبيل قبل التكفين وبعده، ما لم يترتب عليه مفسدة؛ كحدوث جزعٍ أو فزعٍ ممن يدخل عليه، أو تغير جسد الميت أو وجهه لمرضٍ أو غلبة دمٍ أو نحوه؛ سدًّا للذريعة وخوفًا من سوء الظن به ممن يجهل حاله.
 






تقبيل الميت

حكم تقبيل الميت

الكفن

دار الافتاء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة