خبير صيني: بكين وروسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية الشاملة

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قال كبير مستشاري الجمعية الصينية لدراسات روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وان تشنجكاي، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين ومحادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج والمشاركة في منتدى الحزام والطريق أظهرت مرة أخرى أن الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية هي استراتيجية طويلة المدى لكلا البلدين.

وأضاف وان تشنجكاي لوكالة أنباء تاس الروسية، السبت: "إن سلسلة الرحلات الناجحة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين تُظهر أن تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجيين الشاملين بين الصين وروسيا ليس سياسة مؤقتة مخصصة، بل استراتيجية طويلة الأجل، تهدف إلى "الصداقة من جيل إلى جيل".

وخلص بالقول إن "الرئيس (فلاديمير) بوتين حقق انفراجة دبلوماسية في بكين، بعد أن أثبت أن روسيا ليست معزولة ولكن لديها أصدقاء في جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أن بوتين زار الصين يوم الثلاثاء الماضي لحضور المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق.