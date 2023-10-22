تورم الساقين علامة على مشاكل فى القلب.. استشارى يوضح

كتبت رانيا عامر

يعانى العديد من الأشخاص من خطر الإصابة بسرعة وانخفاض ضربات القلب ، وهناك بعض الأعراض التى تشير لعدم انتظام ضربات القلب وفقًا لما قاله الدكتور حسام عطية مدير وحدة القسطرة لأمراض القلب بمستشفى الزقازيق العام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع".

أعراض عدم انتظام ضربات القلب: رفرفة الجسم نتيجة سرعة ضربات القلب.

ألم بالصدر.

ضيق بالتنفس.

الإرهاق الشديد.

دوخة أو إغماء أو دوار نتيجة قلة أو زيادة ضربات القلب.

تورم الساقين نتيجة ضعف عضلة القلب. أكثر الفئات عرضة للإصابة بخطر اضطرابات دقات القلب ـ مرضى الضغط سوى الضغط العالى أو المنخفض

ـ مرضى السكر

ـ مرضى الغدة الدرقية

ـ مرضى ضعف عضلة القلب

ـ مرضى قصور الشريان التاجى

ـ المدخنين

ـ أصحاب الوظائف التى تودى الى الضغط العصبى والتوتر .

.العمال الذين يعملوا فى مناخ حر ما يعرضهم إلى الإصابة بالجفاف ما يؤدى بهم إلى فقدان المعادن التى يحتاج اليها الجسم.

.العمال الذين يعملوا فى مناخ شديد البرودة يعرضهم الى اضطرابات فى ضربات القلب.

.مرضى القلب او الضغط من كبار السن ضرورة متابعة الاستشارة الطبية بشكل منتظم. طرق الوقاية من اضطرابات ضربات القلب .البعد عن التوتر والقلق.

.الامتناع عن التدخين.

.الاعتدال فى شرب الشاى والقهوة.

.متابعة علاج مرضى الضغط ومرضى الغدة الدرقية .

.ضرورة متابعة أدوية ضعف عضلة القلب، وقصور الشريان التاجى