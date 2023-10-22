تفاصيل وصول مساعدات قطرية وهندية لمطار العريش مقدمة للشعب الفلسطينى

العريش ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش الجوي بشمال سيناء اليوم الأحد، طائرتي مساعدات قطرية وهندية نقلت شحنة مساعدات مقدمة لأبناء قطاع غزة بفلسطين.

نقلت الطائرة القادمة من قطر 90 طن مواد غذائية واستقبلها ممثل السفارة القطرية والهلال الأحمر المصري.

واستقبل الطائرة الهندية أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة وممثلى الهلال الأحمر المصرى.

تتشمل الشحنة حوالي 8 أطنان من المساعدات الطبية، ونحو 30 طناً من المواد الإغاثية من الإمدادات الطبية أدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، وتضم أيضاً سوائل الحقن الوريدي ومسكِّنات الألم، وعدداً من الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه.

وتسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات القطرية والهندية، وقام عدد من المتطوعين بتفريغها ونقلها على شاحنات للمخازن التابعة للهلال الأحمر بشمال سيناء تمهيدا لتجهيزها وتحميلها على شاحنات تنقلها من العريش إلى معبر رفح لتوصيلها لقطاع غزة وتسليمها الهلال الأحمر الفلسطينى.