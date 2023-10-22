"تعليم الإسكندرية" تنظم ورش عمل وندوات توعية عن مخاطر التغيرات المناخية

الإسكندرية جاكلين منير

شَهِد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ورشة عمل التغيرات المناخية وحقوق الطفل "بيئتنا مسئوليتنا" التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة ، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعقد وتنظيم ورش عمل وندوات توعية عن مخاطر التغيرات المناخية للطلاب والمعلمين .

تأتي الورشة في إطار إهتمام الدولة بشئون البيئة وتغير المناخ وفي ظل توصيات مؤتمر المناخ COP27، وتضم الورشة 30 طالبًا من طلاب المدارس من عمر "10 - 15 سنة" في ثلاث محافظات بدءًا بالإسكندرية.

وقال مدير المديرية، أن الورشة تهدف إلي تنمية وعي الطلاب بقضايا تغير المناخ وإشراكهم في اقتراح توصيات ومبادرات للتغلب على الآثار السلبية لهذه الظاهرة، وأوضح ان تعليم الإسكندرية نظّم ما يزيد عن 702 ندوة توعية وما يجاوز 600 ورشة عمل ومعسكرات بيئية ، كما تم عم محاكاة لمؤتمر المناخ الذي أقيم في شرم الشيخ ، بالإضافة إلى تشجير عدد كبير من المدارس وتنظيف الأسطح وورش عمل لإعادة التدوير .

وبدأت أعمال الورشة بالتجمع في القاعة ثم عرض تقديمي من اليونيسيف عن تغير المناخ وتأثيره علي الأطفال، ثم عرض وزارة البيئة عن تغير المناخ و تأثيره علي مصر بوجه عام و الإسكندرية بوجه خاص، ثم يقسم الطلاب الي 6 مجموعات لمناقشة أحد تأثيرات تغير المناخ وتقديم التوصية أو مبادرة للتغلب عليها ويتم ذلك بمساعدة السادة المعلمين وفريق عمل المجلس القومي بالطفولة والأمومة ، يعقبه قيام الطلاب بعرض مبادراتهم وتوصياتهم على الحضور ، وسيتم اختيار أفضل العروض والتوصيات لحضور فعاليات الورشة الختامية في القاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل .

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، والنائب أحمد فتحي والنائبة أميرة العادلي وسمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ورأفت عبد الله مدير عام الشئون التنفيذية وناصف ماهر مدير إدارة المشاركة المجتمعية وإيمان شعبان موجه عام التربية الاجتماعية وإيمان عبد الفتاح مدير إدارة التعليم المجتمعي .