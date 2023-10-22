تعرف على كيفية استخراج قيد اتحاد شاغلين والمستندات الـ 11 المطلوبة

كتبت - مرام محمد

تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، ومنها خدمة استخراج قيد اتحاد شاغلين، شريطة إحضار الأوراق والمستندات التالية..

1- عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق مع صورة الرقم القومي.

2- موافقة 60% من عدد السكان بصور الرقم القومي لكل منهم.

3- كشف بموافقة 25% من السكان عن تأسيس اتحاد الشغالين.

4- محضر اجتماع جمعية عمومية تأسيسية.

5- صورة من الدعوة المعلنة للاتحاد.

6- دعوة جمعية عمومية قبل الاجتماع بـ15 يوما وتوقيع جميع السكان عليها وإرسال الدعوة بالبريد المصري المسجل بعلم الوصول.

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لكل أعضاء الاتحاد (رئيس الاتحاد – أمين الصندوق نائب – العضو).

8- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

9- كشف بفرز الوحدات (جدول برقم الدور ورقم الشقة واسم صاحب الشقة).

10- اللائحة التأسيسية للاتحاد (من الحي).

11- إقرار بصحة الأوراق (من الحي).

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات للمواطنين، أهمها (استخراج ترخيص بالهدم غير الآيلة للسقوط، استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الاستعلام عن موقف الرخصة، طلب نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، طلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، طلب قيد اتحاد شاغلين، صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب رخصة تشغيل مصعد، طلب تصالح على مخالفة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه).