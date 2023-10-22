تظاهرات حاشدة فى لندن دعما لفلسطين ولوقف العدوان على غزة.. فيديو

أحمد علوى

تظاهر نحو مئة ألف شخص في لندن بعد ظهر السبت للمطالبة "بوقف الحرب في غزة" ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار العدوان الاسرائيلى على غزة .

وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة "ماربل آرتش" وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة.

وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو "وايت هول"، الشارع المؤدي إلى "داونين" ستريت"، "فلسطين حرة"، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كُتب عليها "غزة: أوقفوا المجزرة" و "أوقفوا الاحتلال".

وقالت شرطة لندن على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إنه قرابة الساعة الثانية ظهرا، كانت المسيرة تضم نحو 100 ألف شخص.

وعلى غرار الأسبوع الماضي، اتخذت تدابير أمنية مشددة مع انتشار ألف شرطي في الشوارع وتحليق مروحية فوق التظاهرة.

وعندما وصل الموكب إلى "وايت هول"، تفرق المتظاهرون بهدوء بعد الظهر، بحسب شرطة لندن.