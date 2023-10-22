تطوير أول دواء لعلاج حمى الضنك أظهر نتائج إيجابية على البشر

كتبت إيناس البنا

أعلنت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية، أنه تم تطوير عقار على شكل أقراص لعلاج حمى الضنك، حيث أظهرت نتائج التجارب التى أجريت على البشر فى الولايات المتحدة، أنها تحمي بشكل كبير من الفيروس المسبب للمرض، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

قال مارنكس فان لوك، المشرف على أبحاث مسببات الأمراض الناشئة فى شركة جونسون آند جونسون، إنه أول دواء على الإطلاق يُظهر نشاطًا مضادًا للفيروسات ضد حمى الضنك الذي ينقله البعوض، موضحًا أنه سيتم عرض بيانات التجارب في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للطب الاستوائي والنظافة المقرر انعقاده في شيكاغو نوفمبر المقبل.

وتُعرف حمى الضنك، باسم "حمى تكسير العظام" لشدة آلام المفاصل والتشنجات التي يعاني منها بعض المرضى، فهو فيروس موجود منذ فترة طويلة في معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية ودول أفريقيا، ويتسبب في ملايين الإصابات كل عام وعشرات الآلاف من الوفيات، ومن المرجح أن ينتشر بشكل أكبر مع تغير المناخ الذي يجعل المزيد من المناطق مناسبة للبعوض الذي ينشره، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وأوضح التقرير الذى نشرته وكالة "رويتز"، أن التجربة التي أجريت مع كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، تم إعطاء 10 متطوعين جرعة عالية من حبوب جونسون آند جونسون قبل خمسة أيام من حقنهم بنوع من حمى الضنك، واستمروا في تناول الدواء لمدة 21 يومًا بعد ذلك.

وأشار التقرير، إلى أنه لم يُظهر ستة من العشرة أي فيروس حمى الضنك يمكن اكتشافه في دمائهم بعد تعرضهم للعامل الممرض، وكذلك عدم وجود علامات على أن جهاز المناعة لديهم تشير إلى أنه قد استجاب للعدوى بالفيروس على مدار 85 يومًا من المراقبة.

وقالت شركة جونسون آند جونسون إن البيانات المبكرة الإيجابية تدعم تجارب المرحلة الثانية الجارية، للوقاية من الأنواع الأربعة المختلفة من حمى الضنك، مشيرة إلى أن الدواء يعمل عن طريق منع عمل اثنين من البروتينات الفيروسية، ما يمنع الفيروس من صنع نسخ من نفسه داخل الجسم.