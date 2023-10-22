بعد غد غلق باب تحويل الحجز للمواطنين منخفضى الدخل بإعلانات "سكن كل المصريين"

كتب أحمد حسن

مي عبد الحميد: الإعلان يوفر وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمقبولين بإعلان التحويلات

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن غلق باب تحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات للمواطنين منخفضي الدخل الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، بعد غد الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان شهد تزايدًا في إقبال المواطنين على التقديم مؤخرًا، حيث وصل عدد طلبات المواطنين المتقدمين للتحويل إلى 3036 طلبًا، وجاء المحولون لمدينة حدائق أكتوبر (نموذج 90 مترا) في المقدمة بواقع 2002 طلب تحويل، ثم المحولون لمدينة أكتوبر الجديدة - غرب المطار (نموذج 90 مترا) بواقع 633 طلبا، ثم من حولوا لمدينة السادات من مركز قويسنا بواقع 157 طلب تحويل، ثم يليهم من حولوا لمركز بني سليمان (خلف الشونة) بواقع 129 طلب تحويل، ثم من قاموا بالتحويل لمدينة العلالمة بواقع 62 طلب تحويل، ثم من حولوا لمدينة السادات من مدينة أشمون بواقع 53 طلب تحويل.

وأضافت مي عبد الحميد أن هذا الإعلان يوفر وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين الذين سوف يتم قبولهم ضمن إعلان التحويلات.

وأعادت مي عبد الحميد التذكير بأن هناك عدة شروط للتحويل ومنها عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي، وعدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، وانطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم، وعدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه، بالإضافة إلى أنه لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

وأوضحت أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي، أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/الأرملة، ويعول، المطلق/المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا، ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن خطوات التحويل بسيطة، حيث يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "الطلبات" ثم زر"طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية"، ثم اختيار تحويل إلى مدينة/مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان، كما يجب على المواطن تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).

كما شددت مي عبد الحميد على سريان كل أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المُعلن عنها في كراسة شروط الحجز بالإعلان، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.