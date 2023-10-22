انطلاق أسبوع القاهرة للمياه الأحد المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية

كتبت أسماء نصار

ينطلق أسبوع القاهرة السادس للمياه من الأحد المقبل وعلى مدار 3 أيام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة" بمشاركة 64 كيانا إقليميا ودوليا لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .



و أصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.



أوضح تقرير رسمى لوزارة الموارد المائية والري أنه تم البدء في تشغيل المنصة المتكاملة للاسبوع بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة والتي تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع ، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.



