انتهاء اختبارات "أحدث مدفع هاوتزر" أوتوماتيكي روسي

وجاء في بيان نشرته المؤسسة:"مدفع الهاوتزر "كواليتسيا -إس في" الآلي الذاتي الحركة والبعيد المدى هو علامة فارقة في تطوير المدفعية الروسية أحادية الماسورة. و يتميز هذا المدفع بسرعة أتمتة المعلومات حيث يتوزع طاقمه في كبسولة مدرعة حيث يتم إطلاق النيران عن بعد. ولا شك أن نماذج أولى منتجة على دفعات سترسل فورا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث سيتصدى المدفع لبطاريات المدفعية المعادية التي كانت تتغلب سابقا على مدافعنا من حيث مدى الرماية ودقتها".

وقد وضع المدفع على منصة دبابة "تي – 90" سعة مخزنها 70 طلقة، وطاقم أفرادها 3، سرعة الرمي 16 طلقة في الدقيقة، ما يجعلها تتفوق على مثيلاتها الغربية. وتجري عملية تشكيل الطلقة وتعمير المدفع أوتوماتيكيا. وتم تزويد المدفع الذاتي الحركة بمستشعرات تقوم بإنذار أفراد طاقمه عن إشعاع الليزر.

ويتضمن المخزون الأساسي للمدفع القذائف الشديدة الانفجار، وكذلك القذائف الموجهة التي تم تصميمها على أساس قذيفة "راسنوبول" الفائقة الدقة، فضلا عن قذائف خاصة مثل قذائف الإنارة والدخان والقذائف الحارقة.

وتم تزويد المدفع بأنظمة التحكم الأوتوماتيكي في عمليات توجيه المدفع واختيار الهدف والملاحة. أما أماكن العمل لأفراد الطاقم فتم تزويدها بشاشات تُظهر بيانات واردة من النظام الموحد للقيادة والمعلومات. ويسمح التكامل مع مدافع أخرى ضمن النظام الموحد لقيادة المستوى التكتيكي بتلقي دلالة الهدف عبر قناة الاتصال الرقمية، وتحقيق مسح منطقة الأرض ليلا ونهارا وحساب الإحداثيات اللازمة لإطلاق النار وإدخال تعديلات في الرماية.