اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:33 م
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الكشف على 611 حالة فى قافلة طبية بمدينة فرشوط بقنا

الأحد، 22 أكتوبر 2023 12:11 م
الكشف على 611 حالة فى قافلة طبية بمدينة فرشوط بقنا قافلة طبية ارشيفية
قنا صابر سعيد

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نظمت جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية لمدينة فرشوط بقنا .
 
قال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قدمت خدماتها إلي 611 حالة في تخصصات الجهاز الهضمى، والرمد والعظام، والأنف و الأذن والحنجرة، والنساء والأطفال، والجلدية و النفسية والعصبية، وذوي الاحتياجات الخاصة.
 
 وقام متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.
 
 
 
 
 
 






جنوب الوادي

قافلة جنوب الوادي

مدينة فرشوط

اخبار قنا




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