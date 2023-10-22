الكشف على 611 حالة فى قافلة طبية بمدينة فرشوط بقنا

نظمت جامعة جنوب الوادي برعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، وإشراف الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بشرية لمدينة فرشوط بقنا .
قال الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة قدمت خدماتها إلي 611 حالة في تخصصات الجهاز الهضمى، والرمد والعظام، والأنف و الأذن والحنجرة، والنساء والأطفال، والجلدية و النفسية والعصبية، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقام متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.
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