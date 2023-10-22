اليوم السابع
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الأحد، 22 أكتوبر 2023 11:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق يعلن تسيير أول رحلة جوية محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:36 م
العراق يعلن تسيير أول رحلة جوية محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر مساعدات عراقية
وكالات

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، انطلاق  أول رحلة جوية عبر طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية العراقية إلى قطاع غزة المحاصر.
 
وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الرحلة تتضمن وجبة أولى محملة بـ 18 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من الشعب العراقى".
 
وأضاف، أنه "جارى العمل حاليا على تحميلها في الطائرتين داخل قاعدة الشهيد محمد علاء لتنطلقا إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية وتسلم المساعدات من قبل الهلال الأحمر العراقى لنظيره المصرى لتنقل بعدها لأهالى الشعب الفلسطينى فى غزة".






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