العثور على رئيسة كنيس يهودى مقتولة طعنا فى الولايات المتحدة

أعلنت شرطة مدينة ديترويت الأمريكية العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعنا خارج منزلها، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الجريمة لا تزال مجهولة.

وتأتي الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس التي أودت بحياة الآلاف هذا الشهر،وفقا لقناة روسيا اليوم .

وكانت سامانثا وول، البالغة 40 عاما ضحية جريمة القتل، وهي ناشطة سياسية ديموقراطية وترأس مجلس كنيس أيزاك آغري في وسط ديترويت، بحسب الوكالة.

وقال بيان للشرطة إن أفراد الطوارئ عثروا على وول مقتولة "بعدة طعنات في جسدها"، مضيفا أن آثار دماء قادت الضباط إلى منزل وول القريب، "المكان الذي يعتقد أن الجريمة قد حصلت فيه"، ولفت البيان إلى أنه "في الوقت الحالي، الدافع وراء عملية القتل غير معروف".

وأفاد الكنيس على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، "علمنا ببالغ الصدمة والحزن بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول، رئيسة مجلسنا"، مضيفا "في هذه المرحلة ليس لدينا المزيد من المعلومات".

وذكرت صحيفة "ديترويت فري برس" أن وول كانت ناشطة في الحزب الديموقراطي وعملت مع عضو الكونغرس إليز سلوتكين وفي حملة المدعي العام في ميشيغن دانا نيسيل.

وقالت سلوتكين التي عملت في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" قبل دخولها الكونغرس، إن وول سعت إلى بناء "التفاهم بين الأديان، وإيقاد النور في وجه الظلام".

وأوردت صحيفة "فري برس" أن وول كانت ناشطة في منظمة شعبية تهدف إلى مد الجسور بين الشبان المسلمين واليهود.