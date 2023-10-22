اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المخدرات فى سوهاج

الأحد، 22 أكتوبر 2023 03:31 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المخدرات فى سوهاج حبس
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتعاطى المخدرات، بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023  بالبلينا، عندما وجهت النيابة للمتهم (م. ع.م ) عامل، تهمة إحراز جواهر مخدرة "الحشيش،  بقصد  التعاطى، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 






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