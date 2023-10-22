السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المخدرات فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاحد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتعاطى المخدرات، بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى أبوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الجارى 2023 بالبلينا، عندما وجهت النيابة للمتهم (م. ع.م ) عامل، تهمة إحراز جواهر مخدرة "الحشيش، بقصد التعاطى، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.