الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط قريتى ميت عدلان وكفر ميت فارس بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتعديل المخطط التفصيلي لقرية ميت عدلان التابعة لمركز بني عبيد، والذي حمل رقـم 885 لسنة 2023، والذي جاء فيه أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 حيث قرر .

مـادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت عدلان - مركـز بنـى عبيـد على النحو التالى :

-2 يتم تعديل عرض الشارع المحدد برقم (1) من عـرض 4 م إلـى 6 م وإدراج الشارع المحدد برقم (2) عرض 6 أمتار ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطيـة الـواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لـسنة 2008 ولائحتـه التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمـد للقريـة.

ويتم إلغاء الشارع رقم (1 ) بعرض 6 أمتار ، ليتوافـق مـع مـا هـو قـائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكـام القـانون رقـم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلـك بمـا لا يتعـارض مـع المخطـط الاستراتيجي المعتمد للقرية

مـادة 3 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر ميت فارس - مركـز ومدينـة بنى عبيد على النحو التالى:

يتم إدراج الشارع رقم (1-2) بعـرض 4 أمتـار وإلغـاء الـشوارع المحـددة برقم (3-4-5) ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصـة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة و أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم يعتبر محضر اجتماع اللجنـة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .

مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.