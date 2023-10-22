الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة مُساندة لقطاع غزة فى مدينة القدس المُحتلة

أ ش أ

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء الأحد، وقفة مُساندة لقطاع غزة، فى شارع "صلاح الدين" بوسط مدينة القدس الواقعة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انتشرت فى شارع صلاح الدين، تزامنا مع الوقفة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت شابين ، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان آخرين، عقب اندلاع مواجهات فى بلدة "الرام"، شمال القدس المحتلة (خارج الجدار)، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.



وفى السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا لدى مروره بحاجز "حزما"، شمال شرق القدس.