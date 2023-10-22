الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 52 فلسطينيًا من الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 20 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، من بينهم إسلام الطويل رئيس بلدية البيرة، والأسير المحرر صالح جميل نوفل.

ومن "الخليل" جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيًا، واعتقلت ستة آخرين من بينهم أسير مُحرر في "جنين" بالشمال.

ومن طوباس المجاورة لجنين، اعتقلت قوات الاحتلال شخصين، وشخصا ثالثا من محافظة "سلفيت" الشمالية.

ولم يتسن معرفة العدد الدقيق لعمال قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم في بلدة "الرام" الواقعة شمال القدس، علمًا بأن العدد الأكبر من عمال قطاع غزة الذين كانوا يعملون داخل أراضي الـ48 هربوا إلى الضفة الغربية ليس اختيارًا منهم ولكنهم لم يكن بوسعهم العودة إلى أهاليهم داخل قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ السابع من الشهر الجاري.

ومن "نابلس"، اعتقلت قوات الاحتلال ستة أشخاص، وأربعة من أحياء مدينة القدس.