الإعلام الأمني في العراق: ضبط 4 إرهابيين في 3 محافظات

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الإطاحة بـ4 إرهابيين في محافظات السليمانية وكركوك والأنبار.

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ الجهاز سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، وبالتنسيق والتعاون مع مديرية "اسايش السليمانية" تم القبض على 3 إرهابيين في محافظتي السليمانية وكركوك".

وأضافت الخلية أنه تم القبض على أحد الإرهابيين في محافظة الأنبار ، مشيرة إلى استمرار عمليات جهاز مكافحة الإرهاب في تتبع العناصر الإرهابية والقبض عليهم في كل شبر من العراق.