الأمم المتحدة تحذر من نفاد الوقود فى قطاع غزة خلال 3 أيام

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حذرت الأمم المتحدة من مغبة نفاد الوقود فى قطاع غزة فى غضون ثلاثة أيام، مشددة على وجوبية السماح بدخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر من القوات الإسرائيلية.

وأوضح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازارينى - فى تقرير نشر على موقع المنظمة - أهمية إمدادات الوقود لدى الأونروا واللازم من أجل جهود الإغاثة الإنسانية التى تجريها الوكالة الدولية فى جميع أنحاء قطاع غزة.



وأضاف أنه بدون وقود، لن يكون هناك ماء ولا مستشفيات ولا مخابز قادرة على العمل، ولن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الأكثر احتياجًا، ولن تصل مساعدات إنسانية، مؤكدًا أن وكالة الأونروا - التى تعد أكثر الجهات الفاعلة فى المجال الإنسانى بقطاع غزة - لن تستطيع مساعدة شعب غزة التى تتزايد احتياجاتهم كل ساعة.



وأوضح أن وكالة الأونروا تستضيف فى الوقت الحالى أكثر من نصف مليون شخص من أصل مليون نازح فى جميع أنحاء قطاع غزة.