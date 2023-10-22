إقامة 20 منفذا للسلع الغذائية المخفضة للمواطنين فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المديرية قامت بتوفير عدد من المنافذ لبيع السلع الغذائية أمام المواطنين بأسعار مخفضة على مستوى مراكز المحافظة.

وأوضح "دايرة"، أنه تم توفير السلع المخفضة، وفقا لمبادرة تخفيض الأسعار في 20 منفذا للبيع على مستوى المحافظة، تم توزيعهم على 19 إدارة تموينية، بتخفيضات تصل إلي 25%، وذلك من أجل دعم المواطنين وتقديم أسعار مخفضة.

وجاءت أماكن توزيع المنافذ بمختلف مراكز المحافظة، حيث جاءت كالآتي :

- منفذ بيع في السنبلاوين

- منفذ بيع في دكرنس

- منفذ بيع في بلقاس

- منفذ بيع في أجا

- منفذ بيع في ميت سلسيل

- منفذ بيع في شربين

- منفذ بيع في طلخا

- منفذ بيع في ميت غمر

- منفذ بيع في المطرية

- منفذ بيع في المنزلة

- منفذ بيع في الجمالية

وأوضح أنه يجري توفير كل السلع الغذائية الأساسية، في تلك المنافذ بأسعار مخفضة لرفع الضرر عن المواطنين ومساعدتهم على مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية

وتأتي إقامة هذة المنافذ تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية، بتفعيل مبادرة تخفيض السلع الغذائية الأساسية، وعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة