إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس فى المعادى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب أتوبيس مينى باص أعلى محور حسب الله الكفراوى بمنطقة المعادى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

فور تلقى البلاغ بوقوع الحادث انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس، وإصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تم إجراء معاينة لمكان الحادث، وإزالة آثاره، والاستماع لأقوال المصابين، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.