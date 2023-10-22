اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إجراء الانتخابات الرئاسية في سريلانكا العام المقبل

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:50 ص
إجراء الانتخابات الرئاسية في سريلانكا العام المقبل الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه
أ ش أ

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أعلن الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية للبلاد في عام 2024 ، وفقا لدستور سريلانكا.


وقال ويكرمسينجه، في المؤتمر الذي عقده "الحزب الوطني المتحد"، إنه من المقرر أيضا أن تتبع الانتخابات الرئاسية انتخابات عامة، بحسب وكالة أنباء أداديرانا السريلانكية.


وأكد الرئيس السريلانكي خلال المؤتمر التزامه بتعزيز اقتصاد البلاد من خلال جعل سريلانكا دولة ذكية.


وبناء على ذلك، حدد ويكرمسينجه الجدول الزمني للانتخابات المقبلة بما يتماشى مع الأحكام الدستورية، وأضاف أنه من المتوقع إجراء انتخابات الحكم المحلي في النصف الأول من عام 2025.







سريلانكا

انتخابات سريلانكا

الانتخابات الرئاسية فى سريلانكا




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