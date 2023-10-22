إجراء الانتخابات الرئاسية في سريلانكا العام المقبل

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أعلن الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينجه أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية للبلاد في عام 2024 ، وفقا لدستور سريلانكا.



وقال ويكرمسينجه، في المؤتمر الذي عقده "الحزب الوطني المتحد"، إنه من المقرر أيضا أن تتبع الانتخابات الرئاسية انتخابات عامة، بحسب وكالة أنباء أداديرانا السريلانكية.



وأكد الرئيس السريلانكي خلال المؤتمر التزامه بتعزيز اقتصاد البلاد من خلال جعل سريلانكا دولة ذكية.



وبناء على ذلك، حدد ويكرمسينجه الجدول الزمني للانتخابات المقبلة بما يتماشى مع الأحكام الدستورية، وأضاف أنه من المتوقع إجراء انتخابات الحكم المحلي في النصف الأول من عام 2025.