أوميجا 3 وفيتامين د.. عناصر غذائية تحميك من القلق

كتبت رانيا عامر

مغذيات تساعد فى الحد من القلق: ​فيتامين د يتمتع فيتامين د بخصائص مناعية ووقائية للأعصاب، وقد يؤثر على أنسجة المخ المشاركة في الفيزيولوجيا المرضية للقلق. النظام الغذائى السليم يساعد فى الحفاظ على الصحة العامة، كما أنه يساهم فى الحد من التوتر و القلق ومن تلك المغذيات التى تعمل على تقليل القلق لدى الأشخاص وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.يتمتع فيتامين د بخصائص مناعية ووقائية للأعصاب، وقد يؤثر على أنسجة المخ المشاركة في الفيزيولوجيا المرضية للقلق.

المغنيسيوم يشارك المغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية ووظيفة الجهاز العصبي المركزي، فهو يساعد على موازنة الإشارات المثيرة والمثبطة في الدماغ، ما قد يقلل من أعراض القلق، وقد يحفز المغنيسيوم إنتاج حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو ناقل عصبي له تأثير مهدئ على الدماغ. البروبيوتيك البروبيوتيك لديه القدرة على استعادة التوازن الميكروبي الطبيعي، وبالتالي يكون له دور محتمل في علاج القلق والوقاية منه، يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الحالة المزاجية من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب في جسمك، وإنتاج الناقلات العصبية التي تشعرك بالسعادة، والتأثير على استجابتك للتوتر.

أوميجا 3 أحماض أوميجا 3 الدهنية تشارك في مجموعة واسعة من الوظائف الفسيولوجية التي ترتبط بتكوين الخلايا العصبية، والانتقال العصبي، والالتهاب العصبي؛ وخاصة حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).