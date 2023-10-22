أوميجا 3 وفيتامين د.. عناصر غذائية تحميك من القلق

النظام الغذائى السليم يساعد فى الحفاظ على الصحة العامة، كما أنه يساهم فى الحد من التوتر والقلق ومن تلك المغذيات التى تعمل على تقليل القلق لدى الأشخاص وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.
مغذيات تساعد فى الحد من القلق:
فيتامين ديتمتع فيتامين د بخصائص مناعية ووقائية للأعصاب، وقد يؤثر على أنسجة المخ المشاركة في الفيزيولوجيا المرضية للقلق.
المغنيسيوميشارك المغنيسيوم في تنظيم الناقلات العصبية ووظيفة الجهاز العصبي المركزي، فهو يساعد على موازنة الإشارات المثيرة والمثبطة في الدماغ، ما قد يقلل من أعراض القلق، وقد يحفز المغنيسيوم إنتاج حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو ناقل عصبي له تأثير مهدئ على الدماغ.
البروبيوتيكالبروبيوتيك لديه القدرة على استعادة التوازن الميكروبي الطبيعي، وبالتالي يكون له دور محتمل في علاج القلق والوقاية منه، يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الحالة المزاجية من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب في جسمك، وإنتاج الناقلات العصبية التي تشعرك بالسعادة، والتأثير على استجابتك للتوتر.
أوميجا 3أحماض أوميجا 3 الدهنية تشارك في مجموعة واسعة من الوظائف الفسيولوجية التي ترتبط بتكوين الخلايا العصبية، والانتقال العصبي، والالتهاب العصبي؛ وخاصة حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).
التخلص من القلق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة