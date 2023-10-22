أسعار بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين بعد التخفيض.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار والتى تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، كما أعلنت زيادة ضخ بيض المائدة بالمجمعات حيث يتم طرح الكرتونة بسعر 125 جنيها بدلا من 150 جنيها نتيجة انخفاض الأسعار.

على جانب آخر، يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، خاصة بعد تطبيق الحكومة مبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار لى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً فى الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها، كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيها والعبوة 250 جرام بين 14 و16 جنيها حسب النوع.