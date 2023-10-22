اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 أكتوبر 2023 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار المكرونة بالمجمعات الاستهلاكية بعد التخفيض.. التفاصيل

الأحد، 22 أكتوبر 2023 10:20 ص
أسعار المكرونة بالمجمعات الاستهلاكية بعد التخفيض.. التفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع - أرشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ  كميات كبيرة من السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة ضمن مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والتى تشهد إقبالا كبيرا على شراء السلع الغذائية، كما ضخت الوزارة كميات كبيرة من سلعة المكرونة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 17.5 جنيه نتيجة انخفاض الأسعار.
 
كما تواصل منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أيضا طرح السلع الغذائية، وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين، تتضمن كل السلع الأساسية  لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.
 
كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
 






وزارة التموين

اسعار المكرونة

سعر المكرونة

اسعار السلع الغذائية

مبادرة تخفيض الأسعار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة