أخبار مصر.. قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة تشمل 20 شاحنة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها دخول قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة والتي تشمل 20 شاحنة، وشارك فيها الهلال الأحمر المصري بـ4 شاحنات ضمن قافلة المساعدات.

ورصدت كاميرا قناة "القاهرة الإخبارية"، احتفالات وفرحة مصرية من المتطوعين بعد دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.

رئيس الوزراء يبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كاتب أمريكى يحذر من خطأ فادح بغزو غزة ويؤكد: يدمر مصالح تل أبيب وواشنطن

حذر الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان إسرائيل من ارتكاب خطأ فادح باجتياحها البرى لقطاع غزة، وقال إنه يمكن أن يشعل حريقا عالميا ويفجر هيكل التحالف المؤيد لأمريكا بالكامل، والذى بنته الولايات المتحدة فى المنطقة بعد حرب أكتوبر 1973.

سفير فلسطين خلال لقائه "التنسيقية": قمة القاهرة للسلام تعكس تأثير مصر الدولى

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن قمة القاهرة للسلام تؤكد أن مصر ليست الشقيقة الكبرى فقط ولكنها مؤثرة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطينى بالقاهرة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا أجهزة لتنقية المياه ونعاني من عجز في الأكفان

الهلال الأحمر الفلسطينى طالب بترتيب أولية الاحتياج أولاً للأدوية ثم المستلزمات الطبية ثم المستلزمات الغذائية والمياه، كما طالبوا أيضًا بتوفير أكفان لوجود عجز لديهم والتي سوف يتم توفيرها لهم سريعًا، تم إرسال أعداد مهولة من المساعدات من دول كثيرة قد تصل إلى الآن إلى 2000 طن من المساعدات

نور الشربيني تتوج ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش للمرة الثانية على التوالى

وجت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى استضافتها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

بابا الفاتيكان يكرر دعوته لاستمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ندد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مرة أخرى اليوم الأحد بـ "الوضع الإنسانى الخطير فى غزة"، وأعرب عن حزنه إزاء الهجمات على مستشفى وكنيسة فى القطاع، ودعا إلى استمرار "وصول المساعدات الإنسانية".

اليوم السابع يكرم فراعنة الرماية بعد التأهل لأولمبياد باريس.. صور

حرص "اليوم السابع" على تكريم أبطال الرماية فى مقر الجريدة، بعد تحقيق إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، وحجز كوتة لمصر بـ11 مقعدا.

حضر إلى مقر اليوم السابع كل من: حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية، ومن اللاعبين، محمد حمدى وإبراهيم كريم والزهراء شعبان.

هل ستتأثر مصر بإعصار "تيج" المدارى.. اعرف التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من غدا الإثنين متوقع أن يضرب إعصار تيج أجزاء واسعة من سواحل سلطنة عمان واليمن مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة تؤدى إلى حدوث فيضانات وارتفاع الأمواج ونشاط كبير فى سرعة الرياح .

محمد صلاح يقترب من قائمة تاريخية فى الدوري الإنجليزي

بات النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، قريباً للغاية من الانضمام لقائمة أفضل هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ. وسجل محمد صلاح هدفى الفوز لصالح ليفربول أمام إيفرتون، فى المباراة التى جمعت الفريقين، السبت، على ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجارى 2023-2024.

وزير الدفاع الأمريكي: لن نتردد في التحرك عسكريا إذا توسع النزاع بالشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة ترى احتمالًا لتصعيد كبير للهجمات على قواتها ومواطنيها في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "لن نتردد في التحرك عسكريًا في حال توسع النزاع".

اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا

اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات نادى الزمالك، التى أقيمت الجمعة الماضى، بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة النادى واللجنة التى أشرفت على إقامة الانتخابات. وتم فحص الأوراق الخاصة بنتيجة انتخابات نادى الزمالك، من جانب الشئون القانونية باللجنة الأولمبية، قبل أن تقوم اللجنة الأولمبية بإعتمادها رسميا.