أخبار مصر.. حجز تذاكر 4 قطارات VIP من ماكينات الدفع المباشر بدءا من الأربعاء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها السكة الحديد تعلن حجز تذاكر 4 قطارات VIP من ماكينات الدفع المباشر بدءا من الأربعاء.

السكة الحديد: حجز تذاكر 4 قطارات VIP من ماكينات الدفع المباشر بدءا من الأربعاء

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن اتاحة حجز تذاكر السفر على قطارات الـ VIP أرقام ( 905 / 906 - 916 / 917 على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس من خلال منافذ الدفع المباشر المنتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 2023.

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سفير مصر بالصين: نتائج زيارة رئيس الوزراء لبكين عكست تنوع مسارات علاقات البلدين

أكد السفير عاصم حنفي سفير مصر لدي الصين، أن نتائج الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعاصمة الصينية بكين، مؤخرا، لحضور فعاليات "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عكست تنوع مسارات العلاقات المصرية - الصينية وتزايد وتيرتها لتحقيق المنافع المشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج.

مراسل القاهرة الإخبارية: 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، أن نحو 17 شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

استشهاد فلسطينى خامس برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطينى، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة "قباطية" جنوب جنين بشمال الضفة الغربية.

تجهيز 17 شاحنة إغاثة من التحالف الوطنى والهلال الأحمر على أبواب معبر رفح

انتهت فرق التطوع بالتحالف الوطنى من تجهيز 17 شاحنة مواد إغاثة لتنقل لقطاع غزة وتحتوى على مواد طبية وغذائية.

وزارة التعليم: عقد امتحانات الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى ورقيا بالمدارس

قالت المديريات التعليمية، إنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى الحالى 2023/2024، ورقيًا بالمدارس، موضحة أن الامتحان يتم عن طريق المعلم داخل حصته ويكون فى الجزء المقرر الذى درسه الطالب من بداية العام الدراسى حيث وجهت المدارس، بالتزام الطلاب بالحضور وعدم الغياب عن امتحانات شهر أكتوبر، مؤكدا أن الغياب بدون عذر يحرم من درجات الامتحان هذا الشهر، وأن امتحانات شهر أكتوبر غير موحدة.

Cairo peace summit 2023.. "قمة القاهرة للسلام" محور اهتمام كتاب صحف القاهرة

Cairo peace summit 2023.. سلط عدد من كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم اليوم الأحد، الضوء على قمة القاهرة للسلام، والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نائب رئيس مجلس النواب الأردنى: قمة القاهرة للسلام أكدت موقف مصر والأردن الرافض للتهجير

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني عبدالرحيم المعايعة، بقمة "القاهرة للسلام" التي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي حضرها العديد من زعماء العالم بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.. مؤكدا أن القمة كانت واضحة في التأكيد العربي لموقف مصر والأردن الرافض لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار.

وزارة التعليم العالى تغلق كيانًا وهميًا بالإسكندرية لمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المُسماة "الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية"، والكائن مقرها في (سيدي بشر تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع 16 - برج نور الإسلام - الدور الأول - محافظة الإسكندرية)، وتزعم منح شهادات معتمدة من جامعة حكومية مع إمكانية استكمال الدراسة في ألمانيا وكندا، وكارنية مزاولة المهنة في الأقسام التالية: المجال الصحي (قسم التمريض، قسم التحاليل، قسم الأشعة، قسم تركيبات الأسنان، قسم العلاج الطبيعي)، المجال الهندسي (قسم المساحة والخرائط، قسم البترول والتعدين، قسم المساحة البحرية)، المجال الفندقي (قسم السياحة والفنادق)، المجال الجوي (قسم الضيافة الجوية)، قسم العمارة والديكور، برنامج الاتصالات ونظم المعلومات، الذكاء الاصطناعي، برنامج إدارة الأعمال)، كما تدعي قبول الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات وما يعادلها والثانوية العامة والأزهرية، حيث تبين للجنة الضبطية القضائية اتخاذ المنشأة المذكورة كافة مظاهر المعاهد العالية الخاصة.

الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة الآن بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.

صحف عربية تبرز استضافة مصر لقمة السلام لبحث تطورات القضية الفلسطينية

أبرزت عدد من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد، استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، ومحاولة وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

الخارجية اليابانية: مصر تلعب دورا محوريا لإنهاء النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى

وصفت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية اليابانية، كوباياشي ماكي، الدور الذي تضطلع به مصر في سبيل إنهاء الاضطرابات والنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بـ "المحوري والمهم".. مشددة على التزام اليابان بالعمل مع الشركاء الدوليين، وخاصة مصر، للوصول إلى حل لتلك الأزمة.

دبلوماسى فلسطينى: نثمن مواقف مصر والأردن والعراق الداعمة لحقوق شعبنا

ثمن السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد الرويضي، مواقف مصر والأردن والعراق المُتخذة خلال فعاليات قمة "القاهرة للسلام" أمس السبت، والداعمة للقضية الفلسطينية، منتقدا في الوقت نفسه ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي.

شكرى يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى الوضع بالسودان وسد النهضة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت فيبر، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

عضو التحالف الوطنى: 86 شاحنة تابعة لنا أمام معبر رفح تنتظر الدخول إلى غزة

قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن المصريين قاموا بملحمة فى تقديم المساعدات والتبرع بالدم، وتم أمس دخول 20 شاحنة تحمل الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، والأغطية والملابس الشتوية لمساندة فلسطين.

وزير التعليم: 30% من الأطفال دون المستوى فى القراءة والكتابة

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 70% من دول العالم المتوسطة لديهم مشاكل في القرءاة والكتابة لدى الطلاب، مضيفا أن ضعف القراءة والكتابة هي أم الصعوبات، فهي تؤثر على فهم المواد الدراسية، وتجعل الطالب أكثر عرضة للتسرب من التعليم، وتقل ثقته بنفسه وتؤثر على علاقاته الاجتماعية.

وزارة العمل: 1700 فرصة عمل للشباب بمشروع الضبعة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة العمل عن توفير 1700 فرصة عمل للشباب من الذكور للعمل بمشروع إنشاء محطة الطاقة النووية بمشروع الضبعة، على مهن "لحام، وحداد مسلح، وعامل خرسانة وفنى تركيب هياكل معدنية، ممن لديهم خبرة سنة واحدة فى العمل فى كل مهنة"، برواتب مجزية، مع توفير العديد من المزايا للمتقدمين، يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين للحد من معدلات البطالة.

الاحتلال يقتل 1688 طفلا خلال 14 يوما.. بمعدل 120 يوميا.. إنفوجراف

تتواصل انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين جراء عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجارى، وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، قالت إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت ما لا يقل عن 1661 طفلًا فى غزة، و27 طفلًا في الضفة في الفترة ذاتها، أي بمعدل 120 طفلًا يوميًا.

وزير التموين: عقد شراكة مع القطاع الخاص فى 6 مجمعات استهلاكية كمرحلة أولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لمتابعة موقف تطوير المجمعات الاستهلاكية من خلال برنامج الشراكة بين عدد من هذه المجمعات والقطاع الخاص، كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات العمل المختلفة.

وزير التعليم: محاسبة أى مدير مدرسة طلابها لا يجيدون القراءة والكتابة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المدرسة لها دور كبير وقوى فى قضية ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب، متابعا: أنا لو روحت مدرسة لقيت الطلاب مبيعرفوش القراءة والكتابة هحاسب مدير المدرسة، ويجب على الجميع التكاتف لحل مشكلة ضعف القراءة والكتابة لدى بعض التلاميذ فى المدارس.

سامح شكرى: مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكرى استقبل اليوم الأحد "أنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبى للقرن الأفريقى، وذلك للتباحث حول التحديات الأمنية والسياسية فى منطقة القرن الإفريقى، والأوضاع فى السودان.

الجامعة العربية تشيد بقمة القاهرة للسلام وتثمن جهود مصر لوصول المساعدات لغزة

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الأمور المتفاقمة فى قطاع غزة تثير حالة من الاستياء فى العالم العربى، متوجهة بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل التنظيم الناجح لقمة القاهرة للسلام والتى تهدف إلى إحياء عملية السلام.

انخفاض الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر وفرص ضعيفة للأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مطار العريش يستقبل طائرتى مساعدات قادمتين من الهند وقطر لقطاع غزة

أفادت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها قبل قليل، أن مطار العريش استقبل طائرة مساعدات قادمة من الهند لقطاع غزة.

القاهرة بين 30 و32 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس من اليوم الأحد 22 أكتوبر إلى السبت 28 أكتوبر، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

صحيفة يابانية: العالم يقدر دور مصر المحورى فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى

اهتمت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية فى عددها الصادر بعقد قمة القاهرة للسلام التى عُقدت أمس السبت فى العاصمة الإدارية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل الأزمة الفلسطينية، مؤكدة أن العالم برمته يقدر دور القاهرة المحورى والأساسى فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى المُحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.

الزهرة يصل استطالته العظمى غدا وفرصة مثالية لرصد ألمع كواكب المجموعة الشمسية

يصل كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية / إلهة الحب والجمال)، غدا الإثنين، إلى أقصى استطالة غربية له من الشمس تبلغ 46 درجة تقريبا.

مع اقتراب بدء فترة الدعاية.. اعرف الجدول الزمني لإجراءات انتخابات الرئاسة

18 يومًا تفصلنا عن بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والتي حددها الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 9 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 30 يومًا على أن يتم غلقها وإعلان الصمت الانتخابي يوم 8 ديسمبر المقبل.https://issuu.com/youm7/docs/_08a0580be5d448/4

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تشكر مصر لدعمها إيصال المساعدات لغزة

استعرض الدكتور صالح التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أن حجم المأساة لسكان قطاع غزة من المدنيين وحجم الدمار يبدو ضخما للغاية، مضيفا أن الهلال الأحمر فقد عددا من أفراده نتيجة العدوان الذى استهدف المستشفيات والطواقم الطبية، وحولها إلى مقابر جماعية.

"القاهرة الإخبارية": 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح تنتظر العبور إلى غزة

قال مصطفي عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك 170 شاحنة مساعدات أمام معبر رفح البرى، جاهزة للدخول إلى قطاع غزة فى أى وقت، لافتا إلى أن حالة تأهب قصوى بمنفذ رفح البرى استعدادا لإدخال المساعدات.

غدا.. بدء فترة تلقى تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية

تبدأ غدًا الإثنين، فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي يوم 23 أكتوبر، وتستمر الفترة لمدة يومين على أن يتم فحصها، والبت فيها اعتبارًا من 26 أكتوبر الجاري.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتور عصام شعث، مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 24 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 266 شهيدا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، الأحد، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 24 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب قطاع غزة.

27 أكتوبر.. الإدارية العليا تبدأ في استقبال الطعون على المرشحين بالانتخابات الرئاسية

تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون على المرشحين بالانتخابات الرئاسية يومى الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر وحتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قبل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

الأرصاد تكشف تفاصيل إعصار "تيج" ببحر العرب واحتمالية تأثيره على مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل إعصار تيج فى بحر العرب، موضحه أنه يتمركز إعصار تيج جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الثانية حيث يصاحبه سرعات رياح تتجاوز 165كم /س ومع تقدم الوقت متوقع أن تزيد سرعات الرياح ليصبح من الفئة الثالثة وقد يتطور ليصل إلى الفئة الرابعة.

الأزهر للفتوى: يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين وللمزكى أجران

قال مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، إن تلبية نداءات مبادرات دعم الشعب الفلسطيني بإيصال المستلزمات الطبية والغذائية إليه واجبة في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها، ومن أهم حقوق المسلم على أخيه، وإعانة له على صموده في وجه هذا الاحتلال المعتدي الغاشم.

محامون يحرقون العلم الإسرائيلى على سلالم النقابة تضامنا مع الشعب الفلسطينى

حرق عدد من المحامين، العلم الإسرائيلى، خلال الوقفة التى نظمتها النقابة العامة للمحامين، على سلالم النقابة، للتنديد بشأن الاعتداءات الصهيونية التى تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونى الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.