وقالت مصادر في القطاع إن 4 مواطنين على الأقل استشهدوا، بينهم 3 أطفال في قصف استهدف منزلا شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وتابعت أن 3 شهداء بينهم طفلة، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، ارتقوا بعد قصف منزل بمخيم دير البلح في المدينة الواقعة وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات على المنطقة الغربية من حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

واستهدف قصف لطائرات الاحتلال منازل في حي الشيخ رضوان شرق مدينة غزة، وشمال شرق بيت لاهيا.

كما طال القصف منازل جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة الفالوجا في جباليا شمال القطاع.

وتعرضت منطقة شرق مخيم البريج وسط القطاع لقصف مدفعي أسفر عن وقوع شهداء وإصابات.