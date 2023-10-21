230 منفذا مشاركا فى مبادرة خفض أسعار السلع بالإسكندرية حتى الآن

الإسكندرية جاكلين منير

تواصل محافظة الإسكندرية ، تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية، حيث بلغ إجمالي عدد المنافذ المشاركة في مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، حتى الآن 230 منفذا من ضمنهم 81 مجمعا استهلاكيا، و6 سلاسل تجارية كبرى تضم 80 فرعا، و97 منفذا أخرى، و46 منفذا من منافذ الداخلية، موضحًا أنه جار العمل الآن بالتنسيق مع جميع الجهات على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

وشدد محافظ الإسكندرية على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق التام بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.