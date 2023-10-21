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وزير خارجية تركيا: يجب السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:14 م
وزير خارجية تركيا: يجب السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وزير خارجية تركيا
كتب ـ محمد عبد العظيم

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قال هاكان فيدان وزير خارجية تركيا: يجب أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام 2023: "المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معا من أجل مواجهة هذا المنعطف الخطير، ويجب على إسرائيل وقف الأعمال العدائية، والتوقف عن شن عمليات ضد الشعب الفلسطيني وتم الهجوم على المستشفيات، وعدم دخول المساعدات، وهذه سياسات تتجاهل المعادلة الكاملة وأن يكون هناك طرف فلسطيني يجب حمايته".

وأضاف: "علينا الالتزام بالقانون الدولي واحترام القيم وحتى الآن إسرائيل استفدت من الإخفاقات الكثيرة وتستفيد من المواقف الحالية، ولا تتسامح مع حق الشعب الفلسطيني، وتم استهداف المدنيين في كل مكان داخل فلسطين.

وأكمل وزير الخارجية التركى: "معاناة الشعب الفلسطيني تستمر ويجب أن لا نسمح بالمزيد من هذه الأزمة ويجب أن يكون هناك حل شامل لسلام شامل في المنطقة، وتركيا تؤمن بأن الطريق الصحيح يبدأ بوقف أعمال العنف وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، والعودة إلى مسار السلام القائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، وهذا أمر ضروري، والجميع يتفق هذا الأمور ويجب أن نبدأ بالتنفيذ فورا.. وتركيا ملتزمة بتحمل المسئولية لحماية الشعب الفلسطيني واشكر جمهورية مصر العربية على استضافة هذا الحدث العظيم".

 







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