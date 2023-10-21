وزير التجارة والصناعة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

إسلام سعيد

نعي المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وقال الوزير إن مصر فقدت واحداً من أخلص أبنائها وقامة كبيرة أثبتت جدارة فى المجال العسكرى والإداري حيث تدرج في الرتب والمناصب العسكرية قبل ترقيه لمنصب مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ويتقدم سمير بخالص العزاء لأسرة الفقيد في مصابها الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ببالغ الحزن والأسى