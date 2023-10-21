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وزيرة خارجية فرنسا: يجب على إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:22 م
وزيرة خارجية فرنسا: يجب على إسرائيل الالتزام بحماية المدنيين وزيرة خارجية فرنسا
كتب محمد عبد العظيم

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قالت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا، إن إسرائيل تعرضت يوم 7 أكتوبر لعملية إرهابية من قبل حماس، وهناك مجموعات إرهابية تبنت عددا من الأعمال ضد إسرائيل، متابعة: "هي عملية قاسية تركت أثرا كبيرا وفرنسا عانت من هذه العملية.. 32 مواطنا فرنسيا توفوا خلال هذه العملية.. هناك 7 رهائن وأطالب بإطلاق كل الرهائن.. ويحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ويجب عليها الالتزام بحماية المدنيين".

وأضافت خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام 2023: "الرد الإسرائيلي يجب أن يكون عادلا وينطبق على القانون الدولي. ويتعين على إسرائيل حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.. بعض الأطراف تحاول بلبلة الوضع ورفض أعمال حماس بشكل حاسم، وفرنسا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ونعمل على تعزيز السلطة الفلسطينية".

وتابعت وزيرة الخارجية الفرنسية: "تم الإعلان عن 10 مليون يورو دعم ومساعدات إلى سكان غزة، ونحن على استعداد على مضاعفة هذا الجهد من أجل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وهذه المساعدات يجب أن تصل بشكل طارئ، ونقدم التحية إلى جهود مصر والأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، ورأينا أول خطوة أولي هذا الصباح، ونحتاج إلى استمرار دخول المساعدات وصولا إلى القطاعات الأكثر ضعفا، ومن يريد مغادرة غزة يجب أن يغادروا بشكل أمن والوضع الإنساني طارئ، والشعب الفلسطينيين ونتواصل إلى توافق من أجل حل الأزمة الراهنة".  

 







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