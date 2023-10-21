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وزارة التعليم: هدف تطوير مناهج المرحلة الإعدادية تحقيق جودة حياة الطلاب

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:00 ص
وزارة التعليم: هدف تطوير مناهج المرحلة الإعدادية تحقيق جودة حياة الطلاب وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم بناء مناهج المرحلة الإعدادية على ما سبق من تطوير لمناهج المرحلة الابتدائية، وأن الهدف الرئيسى لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية هو تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على نواتج التعلم وليس المحتوى بما يساعد على تكوين بنية معرفية راسخة وسليمة.
 
وأوضحت، أن المناهج تم تطويرها بمعايير ممنهجة وخبرات محلية ودولية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بدمج المفاهيم الحديثة كريادة الأعمال، والتثقيف المالي والاقتصاد الأخضر، والتعرض للقضايا الملحة على المستويين المحلي والدولي، كالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي وغيرها من القضايا ذات الصبغة العالمية، وقد اهتمت المناهج في بنائها بالمهارات الحياتية التي تسهم في إعداد الطلاب للحياة في ظل المتغيرات السريعة في كافة المناحي، مؤكدة أن تراعي المناهج مخاطبة الطالب بأسلوب بسيط وميسر، مشددا على الدقة اللغوية والعلمية.
 
وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستركز على إعداد مواصفات تأليف الكتب الدراسية للمرحلة الاعدادية في ضوء الإطار العام للمناهج والوثائق النوعية للمناهج الدراسية.
 
 






وزارة التربية والتعليم

مناهج المرحلة الإعدادية

تأليف مناهج المرحلة الإعدادية

اخبار مصر

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