"معًا نرفع الدعاء من أجل السلام".. وقفة لمسلمى ومسيحيى لبنان من أجل غزة

إيمان حنا

ينظم لبنانيون وقفة مسيحية - إسلامية بعنوان "معا نرفع الدعاء من أجل السلام"، بدعوة من راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المفتي غسان اللقيس، المفتي عبد الأمير شمس الدين ولجنة الحوار الوطني في بلاد جبيل في قاعة كاتدرائية مار بطرس - جبيل. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

كما تنظم نقابة المصورين الصحفيين في لبنان، بالتعاون مع مركز التواصل الاجتماعي "أجيال"، وقفة تخليدا لذكرى شهيد الصحافة عصام عبدالله وضحايا العدوان الصهيوني في لبنان وفلسطين المحتلة، بخاصة الأطفال، على شاطئ الرملة البيضاء.

تأتى هذه الوقفات فى ظل تجدد الاشتباكات، اليوم السبت، وتبادل الجيش الإسرائيلي القصف المدفعي والصاروخي مع لبنان على الحدود الجنوبية، أوقع إصابات في الجانبين، فيما قررت اسرائيل إخلاء مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، تحسباً لتصاعد الموقف بين الجانبين، في وقت حذرت سفارة هولندا رعاياها من السفر إلى لبنان، ودعت سفارة أوكرانيا مواطنيها لمغادرته، وكذلك فعلت عُمان وبلجيكا.