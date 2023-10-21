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مطار العريش يواصل استقبال طائرات مساعدات دولية لغزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:17 م
مطار العريش يواصل استقبال طائرات مساعدات دولية لغزة شحنة مساعدات - أرشيفية
العريش - محمد حسين

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يتواصل تدفق المساعدات الدولية لغزة علي مطار العريش بشمال سيناء، وأعلن فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، اليوم السبت، استقبال شحنة مساعدات قادمة من دبى، مقدمة من منظمة الصحة العالمية وزن 9 طن مستلزمات طبية عاجلة.

وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنة وتم نقلها لمستودعات بمدينة العريش لتجهيزها لتنقل إلي قطاع غزة عن طريق معبر رفح.

ويصل بذلك إجمالي ما استقبلوه مطار العريش من طائرات وشحنات مساعدات، 22 طائرة نقلت مواد اغاثة طبية ومساعدات غذائية من  الأردن ، الامارات، تركيا، قطر، البرازيل، تونس ، فنزويلا، وشحنات قادمة من دبي تحمل مساعدات من منظمات إغاثة دولية وهي برنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية واليونيسيف.

 







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غزة

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