اليوم السابع
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مصادر بمحافظة القاهرة: ماس كهربائى وراء انبعاث أدخنة من فندق الزمالك المهجور

السبت، 21 أكتوبر 2023 10:18 م
مصادر بمحافظة القاهرة: ماس كهربائى وراء انبعاث أدخنة من فندق الزمالك المهجور فندق الزمالك المهجور
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مصادر في محافظة القاهرة أن سبب انبعاث دخان من فندق الزمالك المهجور، هو نتيجة حدوث ماس كهربائى في الـ3 أدوار العليا، في كابل كهربائى، حيث أكدت المصادر أن الأدوار خالية من الأثاث أو المفروشات.
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أنه جارى السيطرة على الحريق الذى سببه ماس كهربائى، من جانب الحماية المدنية، وذلك دون حدوث أي إصابات.
 
وكانت عدسة اليوم السابع رصدت نيرانا تخرج من نوافذ الفندق قبل وصول الجهات المعنية، والتى فرضت كردونا، فى محيط الحريق لمنع اقتراب المواطنين والسيارات من ناحية ومحاولة عدم تطاير النيران من ناحية آخرى.
 
 






برج الزمالك

برج الزمالك المهجور

محافظة القاهرة

حريق




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