مستشار الرئيس الفلسطينى يوجه الشكر لمصر على إدخال المساعدات إلى غزة

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وجه مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش، الشكر والتقدير إلى مصر على جهودها من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الهباش - تعليقا على قمة القاهرة للسلام؛ لبحث تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، خلال اتصال مع برنامج "على مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، اليوم، السبت، أن الموقف الدولى مع أولوية وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، كما أن القمة ركزت على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وتابع "إن القمة ركزت - أيضا - على أهمية حل الدولتين من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق سلام عادل وشامل فى المنطقة"، مشددا فى الوقت نفسه على أن إزالة الاحتلال الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل فى المنطقة وإنهاء تفاقم الصراع فى المنطقة.