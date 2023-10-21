مساعدات بقيمة 13.15 مليون دولارت لبوروندي لمواجهة التغيرات المناخية

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أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تقديم تمويل بقيمة 13.15 مليون دولار أمريكي إلى بوروندي من أجل مساعدتها على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم قطاع المياه وتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح البنك - في بيان اليوم /السبت/ - أن هذا التمويل يأتي من مرفق دعم الانتقال، وهو أداة تمويل للبنك مخصصة للدول التي تمر بمرحلة انتقالية، كما تساهم الحكومة البوروندية في المرحلة الأولى للمشروع بمبلغ 1.75 مليون دولار فيما يساهم المركز العالمي للتكيف بمبلغ 170 ألف و947 دولارا.

وأشار إلى أن هذا المشروع، المقرر إطلاقه في شهر يناير 2024، يشكل استجابة فعالة لتعزيز قدرة بوروندي على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، كما أنه يجعل من الممكن تحسين الظروف المعيشية الاجتماعية والاقتصادية لسكان المناطق الريفية في عدة مقاطعات بمناطق شرق وشمال غرب وغرب البلاد والعاصمة "جيتيجا".

ويتضمن المشروع إقامة 18 نظاما لإمدادات مياه الشرب من أحدث الأجيال التي تعمل بمصادر الطاقة المستدامة، لا سيما الطاقة الشمسية، من أجل دعم 4500 وصلة مياه فردية إلى جانب تنظيم برامج توعية لأكثر من 315 ألف نسمة.

كما سيدعم تطوير مشاريع استثمارية للقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ لإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي في مقاطعات "جيتيجا" (العاصمة) وموارو وكايانزا بالإضافة إلى خطة استثمارية مع جميع دراسات التأثير التقني والبيئي والاجتماعي اللازمة لتقييم المرحلة الثانية المحتملة من البرنامج.

ومن المنتظر أن يستفيد من المشروع أكثر من 1.27 مليون شخص في بوروندي، 50% منهم من النساء. وسيعزز حصول المواطنين على مياه شرب آمنة وصرف صحي مستدام وخدمات نظافة صحية قادرة على التكيف مع تغيرات المناخ.

وقال وزير الطاقة والمناجم البوروندي إبراهيم أويزي: "لفترة طويلة، لم ينظر معظم الشركاء بعين الاعتبار لقطاع المياه كثيرا؛ بينما زادت الاحتياجات بسبب النمو السكاني، بما في ذلك في جيتيجا، العاصمة الجديدة للبلاد".