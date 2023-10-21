محافظ جنوب سيناء يشهد منافسات بطولة العالم للشطرنج للناشئين بشرم الشيخ‎

جنوب سيناء _ ياسر عامر

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للناشئين للشطرنج المقامة فى شرم الشيخ خلال الفترة من 15 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت رعاية الاتحادين الدولي والمصري للشطرنج.

والتقى محافظ جنوب سيناء، أكاكي اشفيلي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج مدير بطولة العالم للشطرنج، بحضور اللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد المصري، ومحمد فؤاد المستشار الإعلامي للبطولة، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إقامة شرم الشيخ الدولية الأولى للشطرنج اكتوبر 2024 في اطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية بشرم الشيخ، وفي إطار الترويج للسياحة الرياضية التي تشتهر بها شرم الشيخ لامتلاكها كل المقومات الرياضية والطقس المناسب طوال العام وتميزها بالمقاصد السياحية والمناظر الخلابة، وهوائها النقي.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إنه سعيد بالتجمع الدولي على أرض مصر خاصة على أرض السلام والسياحة شرم الشيخ، مما يضيف للبطولة طابع مميز للمشاركين بالبطولة.

وأعرب نائب رئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته البالغة بحضور محافظ جنوب سيناء واقامة البطولة في شرم الشيخ التي تتمتع بالسمعة السياحية العالمية، ومقاصدها الساحرة، مؤكدا استعداده التام لإقامة بطولة العالم للشطرنج بشرم الشيخ سنويا.

يشار إلى البطولة يشارك فيها 600 لاعب من 70 دولة على مستوى العالم، كما ان البطولة ترصد مجموعة من الجوائز بنحو 30 جائزة لأصحاب الخمسة مراكز الأولى من كل فئة على أن تتنوع ما بين ميداليات وكؤوس، بالإضافة إلى توزيع شهادات وهدايا لجميع المشاركين في البطولة.