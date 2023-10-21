محافظ جنوب سيناء يشهد ختام سباقات الهجن ويشارك في تسليم الجوائز للفائزين

شهد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء ، اليوم السبت، بحضور الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والشيخ ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، ووفود من دول عربية ختام سباقات الهجن بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ، وذلك تواكبا مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، وافتتاح موسم سباقات الهجن لعام 2023 / 2024 والي يبدأ في أكتوبر من كل عام وينتهي نهاية أبريل من العام التالي.

وأقيمت السباقات تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للهجن، بمشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون 22 قبيلة من 17 محافظة مصرية.

وخلال كلمته قال محافظ جنوب سيناء إنه يحرص على حضور تلك السباقات وتقديم كل الدعم كونها الرياضة الهامة لدى قبائل سيناء، ودعم مضمار الهجن بنويبع وطور سيناء وإقامة الفعاليات عليها سنويا، وتحويل سباقات الهجن لمشروع استثماري، على أن يكون الدخل لحساب صندوق رعاية بدو المحافظة.

ووجه المحافظ بإقامة معرض دائم للمنتجات البدوية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن لعرض المنتجات البدوية وزيادة دخل الأسرة.

من جانبهم قدم المشاركون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أصدر توجيهات نفذتها المحافظة بدعم محافظ جنوب سيناء وهى الاهتمام ودعم رياضة الهجن وكان من نتاج لك مضمار هجن عالمي بمدينة شرم الشيخ وأصبح من أكبر المضامير الموجودة فى الشرق الأوسط، ويتكون من المقصورة الرئيسية المجهزة لاستقبال أكبر الشخصيات والمستشفى البيطري لتقديم الخدمة الطبية للهجن، والقرية التراثية لعرض المشغولات البدوية، وحظائر إيواء للهجن المشتركة، وبوابات انطلاق حديثة على امتداد المضمار على مسافات مختلفة.

وأكدوا أنهم يعتبرون ميدان شرم الشيخ أيقونة الميادين، وفيه تم لأول مرة استخدام شرائح إلكترونية لكل جمل مشارك وتجهيز قاعدة معلومات ضخمة بكل جمل، فضلا عن ان منطقة سباقات الهجن هى منطقة متكاملة للتراث فريدة من نوعها.

وثمن المشاركون فى السباق دور الدولة فى دعمهم وتنمية اقتصاد تربية الإبل وتوفير مصادر دخل وفرص عمل لهم.

وفي نهاية السباق قدم المحافظ الشكر لكل الوفود العربية المشاركة من الدول العربية الإمارات والسعودية والاردن، ولجميع المشاركين من محافظات مصر المختلفة، والمنظمين والمشاركين في التنظيم والمشرفين، وقاد بتسليم الجوائز للفائزين.