مبعوث الصين بالشرق الأوسط: توافق فى قمة القاهرة حول ضرورة إقامة دولة فلسطينة

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أعرب مبعوث الصين فى الشرق الأوسط تشاى جون عن سعادته البالغة لما لمسه من توافق واسع النطاق بين قادة العالم، خلال كلماتهم فى قمة القاهرة للسلام حول ضرورة حل الدولتين واستئناف عملية السلام لتحقيق الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دول فلسطين المستقلة.

وقال المبعوث الصينى - فى لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم /السبت/ - إن قمة القاهرة للسلام صبغت بأهمية خاصة، لاسيما أنها جاءت فى ظل تصاعد خطورة الوضع فى غزة على المجتمع الدولي، داعيا إلى ضرورة بذل جهود عالمية مشتركة لوقف إطلاق النار وأعمال العنف والقتال.

وأضاف أنه يجب الوصول إلى حل جذرى ونهائى للقضية الفلسطينية، والعمل على وقف إطلاق النار فى غزة؛ حتى يتثنى إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لعقد القمة فى ذلك الوقت الحرج.



وأكد أن الموقف الصينى من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، مرجعا تأزم الأحداث الجارية بين إسرائيل وفلسطين إلى التأخر فى إيجاد الحل للقضية الفلسطينية منذ عشرات السنوات .



ولفت إلى أنه فى ظل الظروف الحالية؛ فإن الشغل الشاغل لجميع الدول هو بحث سبل وقف إطلاق النار وعدم توسيع نطاق نيران الحرب، وتجنب حدوث كوارث إنسانية أكبر، لافتا إلى أن العنف والعنف المضاد لا يوصل إلى مخرج للمشكلة، وأن السبيل العسكرى لا يؤدى إلا إلى دوام الصراع .