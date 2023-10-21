كل ما تريد معرفته عن الهالات السوداء وأسباب ظهورها

الهالات السوداء حالة يصاب بها البعض، وتشعره بالإحراج والضيق عند النظر في المرآة، وبعض الأشخاص يعتقدون أن الأرق هو السبب في ظهورها، ولكن هناك العديد من الأسباب التي أشارت إليها الدكتورة حنان ندا أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العيني جامعة القاهرة في تصريحها لـ"اليوم السابع".

أشارت أستاذ الأمراض الجلدية، إلى أن التعرض لاضطرابات النوم المستمرة أو الإفراط في شرب المشروبات الغنية بالكافيين، وكثرة البكاء من الأسباب المؤدية للإصابة بالهالات السوداء، ولكن حقيقة الأمر أن الهالات السوداء مرض جلدي يظهر لدى الأشخاص في مختلف الأعمار، وترجع الإصابة به لعدة أسباب من بينها وجود صبغة الميلانين في طبقات الجلد.

مفهوم الهالات السوداء

الهالات السوداء عبارة عن ظهور تصبغات داكنة سواء بنية اللون أو أغمق فى محيط منطقة العين قد تصيب الدائرة كاملة حول العين وأحيانًا منطقة ما تحت العيون فقط، وهناك دراجات للإصابة بها ما بين بسيطة ومتوسطة، وشديدة وتلك الحالة تسمى "الراكون"، بمعنى أن اللون الهالات يكون أغمق درجة أو أكثر من لون البشرة .

وتطرقت الدكتورة حنان إلى أسباب الإصابة بالهالات التي ترجع إلى وجود صبغة الميلانين في طبقات الجلد العليا أو المتوسطة، وقد يصاحب ذلك احتقان في الأوعية الدموية خاصة الأوردة في منطقة ما حول العين، وتظهر لون الهالات في هذه الحالة على لون بنى مزرق.

أسباب الإصابة بالهالات السوداء

العوامل الوراثية هى أكثر أسباب الإصابة شيوعًا .

قد تكون ناتجة من بعض الإصابة بالأمراض .

بعض أمراض العيون تكون أحد أسباب الهالات السوداء.

الحساسية والهرش .

بعض القطرات التي تضع في العيون تؤثر على محيط العين وتؤدى إلى الحساسية .

أدوات المكياج التي تكون على شكل مسحوق والتى تضع حول العين ما الممكن أن تسبب الهالات .

الإصابة بالأنيميا تزيد من الهالات حول العيون .

استخدام التليفونات أو التليفزيون أو السهر لفترات طويلة أو اللاب توب بكثرة يزيد من الهالات .